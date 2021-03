Als VVD, CDA, D66 en CU met elkaar doorgaan, is dat wel een flinke puzzel

De Kamerverkiezingen zijn ook het ultieme afrekenmoment voor de zittende regeringscoalitie, hoewel die inmiddels gevallen is. Er gaan stemmen op deze coalitie voort te zetten, maar dat gaat niet zonder slag of stoot.

Den Haag

D66 heeft nu negentien zetels in de Tweede Kamer. Maar ook als de partij woensdagavond met iets minder zetels eindigt, zal Sigrid Kaag dat als een overwinning vieren. Al dagenlang twitteren D66’ers hun vingers blauw over de peilingen. Want was het devies voor D66 niet altijd: regeren is halveren? Ook een klein verlies zal daarom worden geclaimd als een fantastisch resultaat.

Daarmee zit D66 ook vrijwel automatisch weer vooraan bij de formatie. De VVD van Mark Rutte, die bijna zonder twijfel weer de grootste zal worden, zal Kaag vrijwel onmiddellijk het hof maken. Ná het CDA dan, want Rutte noemde de christendemocraten vorige week als enige partij waarmee hij altijd heel graag zakendoet. Of dat nu een oprechte liefdesverklaring was..

