Positief verkiezingen in dankzij Jeugdjournaal

Al die politici die elkaar in debatten de maat nemen, kunnen dus ook heel aardig zijn. Het is het wonder van het Binnenhof.

Den Haag

Wat is nu eigenlijk de echte versie, is de vraag die je na het zien van de verkiezingsuitzending van het Jeugdjournaal op zondagavond bekruipt. Is die verontwaardiging dan gespeeld soms? Hoe het ook zij, bij deze uitzending van het Jeugdjournaal zetten de lijsttrekkers steevast hun vrolijkste gezicht op. Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV) en Jesse Klaver (GL) hadden dit jeugdfeest van de democratie eerder meegemaakt, voor Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66) en Lilian Marijnissen (SP) was het nieuw. ‘Uiteindelijk mogen we elkaar’, zei Klaver op zeker moment. ‘Al maken we weleens ruzie.’

Dus waren er geintjes bij de quiz, vroeg Rutte de kinderen wat het goede antwoord was, werd Klaver van afkijken bes..

