‘Helaas kan ik niet stemmen, maar ik kan wel bidden’

Leusden

In 2015-2016 zijn er veel Syriërs naar Nederland gekomen, zo’n 50.000 in totaal. 'We hebben destijds een enorme piek in asielaanvragen gezien', vertelt Evita Bloemheuvel van Vluchtelingenwerk. 'Je mag na vijf jaar als je een permanente verblijfsvergunning krijgt, naturalisatie aanvragen. Daardoor is er nu een piek in de aanvragen voor naturalisatie.'

Een grote groep Syriërs zal dus rond deze periode Nederlander worden. Maar mogen zij ook stemmen? Dat hangt af van het moment waarop ze hun paspoort kregen. Was dat voor 1 februari – de dag van de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer – dan vallen ze binnen de stemgerechtigde groep.

Als de afgelopen zes weken de naturalisatie werd voltooid, d..

