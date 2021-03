Kiezers en kabinetten: De minister-president kan gaan

Kiezers en kabinetten is een serie over markante mensen en momenten uit de geschiedenis van de Tweede Kamerverkiezingen en kabinetsformaties. Aflevering 11: kies de minister-president.

Niet veel kabinetten ademden zo weinig de geest van hun tijd als het kabinet-De Jong (1967-1971). De tijdgeest was links en libertijns, rood en rebellerend. Studenten bezetten het Maagdenhuis, het bestuurscentrum van de Universiteit van Amsterdam. Arbeiders onderstreepten hun looneisen met stakingen. De ministers kwamen uit partijen die hechtten aan het behoud van het bestaande: de VVD en de drie confessionele partijen, KVP, ARP en CHU, die later het CDA zouden vormen.

Minister-president Piet de Jong (KVP) was jarenlang onderzeebootkapitein geweest, voor hij in 1959 staatssecretaris van Marine geworden was. ‘Zo ziet u maar, majesteit, hoe een man aan lager wal kan raken’, zei hij na zijn beëdiging tegen koningin Juliana. Na een vrij onopv..

