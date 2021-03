Verkiezingsthema’s: Energie als Deltawerken. Wat denken de partijen?

Wie in het stemhokje wil weten wat de impact van zijn keuze is, kijkt verder dan het politiek spel. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen belicht het Nederlands Dagblad inhoudelijke thema’s. Vandaag: kernernergie.

Waarom is dit thema relevant?

Omdat de energievoorziening snel groener en duurzamer moet worden, maar er wel een stabiele levering van elektriciteit en warmte moet zijn. Nederland wil bijvoorbeeld alle kolencentrales waarin nu nog energie wordt opgewekt, sluiten. Deze zorgen voor een enorme uitstoot van CO 2 . De groene alternatieven voor kolencentrales groeien snel. Zo nam de stroomopwekking in Nederland via zonnepanelen in 2020 met 50 procent toe ten opzichte van 2019. Ook groeit het aantal windmolens nog steeds.

Wind en zon hebben alleen één nadeel: ze zijn minder stabiel dan een centrale die dag en nacht energie opwekt. Simpel gezegd: het waait niet altijd, en ‘s nachts schijnt de zon niet. Dat leidt ertoe dat stroomopwekking via zonnepa..

