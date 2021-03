‘De macht is geen moment serieus uitgedaagd. Een echte gamechanger bleef uit’’

Den Haag

Was de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen zo saai en rustig als die soms leek? Wel wat betreft de strijd om het Torentje, zegt politicoloog Simon Otjes van de Universiteit Leiden. ‘Er was geen serieus alternatief voor premier Mark Rutte. Traditioneel speelt de machtsvraag een belangrijke rol – kijk naar de tweestrijd die negen jaar geleden ontstond tussen Rutte en (PvdA-leider) Diederik Samsom. Zoiets was dit jaar niet aanwezig. In die zin was het een saaie campagne.’

De top van het politieke landschap lijkt de afgelopen maanden inderdaad nauwelijks veranderd. Het gewogen gemiddelde van opiniepeilingen liet oktober 2020 nagenoeg hetzelfde beeld zien als vijf maanden later. Tientallen debatten, confrontaties met ontevreden k..

