Rutte bidt niet voor een goede uitslag: ‘God is te groot om mij te helpen in iets dat daar te klein voor is’

Den Haag

‘Ik wil niet God aanroepen om de VVD de grootste te maken. God is te groot om mij te helpen in iets dat daar te klein voor is. Hij moet zich met grotere dingen bezighouden, daar moet ik hem niet mee lastigvallen’, aldus Rutte. Als hij bidt, is dat altijd voor anderen. ‘Voor mij is bidden het rechtstreekse contact met God, dat je zegt: let even op die, daar is een probleem bij iemand. Dat is wat ik bij het geloof ervaar. Het is vertragend, het zet aan tot reflectie.’

Rutte zal God bijvoorbeeld geen vergeving vragen voor fouten in zijn werk, zoals de toeslagenaffaire. ‘Ik zal nooit voor mezelf bidden. Het voelt totaal niet goed om God iets voor mezelf te vragen. Ik heb het zo goed. Ik heb een fijne jeugd gehad, niet rijk, niet arm, ..

