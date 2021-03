‘Ook christenen hebben een tik van de molen gehad wat betreft individualisering’

Het worden onwerkelijke verkiezingen woensdag, zegt politiek filosoof Govert Buijs. Door de coronacrisis staat zijn hoofd er niet naar. En dat geldt voor veel Nederlanders, denkt hij. Bovendien dreigt alles scheef getrokken te worden door de korte termijn. ‘Corona is een heel groot probleem, maar uiteindelijk een incident. Door alle onzekerheden kan geen enkele partij goed naar de toekomst kijken. We hebben in ruim een jaar tijd een enorme staatsschuld opgebouwd. Wat moeten we daarmee? Bezuinigen? Kan dat? Daar hebben we zo weinig zicht op dat je dit nauwelijks zinvolle democratische verkiezingen kunt noemen.’

Toch moeten verkiezingen volgens de Amsterdamse hoogleraar altijd doorgaan. Ook in crisistijd. ‘Als je ermee gaat sjoemelen, kun j..

