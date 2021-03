Politieke partijen langs de ‘katholieke sociale meetlat’

Den Haag

In aanloop naar de verkiezingen kijkt het Katholiek Nieuwsblad niet naar wat partijen beloven, maar wat ze afgelopen jaren hebben gedaan. Het blad analyseerde naar eigen zeggen het stemgedrag van partijen en legde dat langs de ‘katholieke sociale meetlat’. Daarbij is onder meer gekeken naar solidariteit, duurzaamheid, medische ethiek, migratie, gezin en godsdienstvrijheid.

Wat blijkt? Niet CDA, ChristenUnie of SGP, maar SP scoort het hoogst en krijgt als gemiddeld rapportcijfer een acht. Daarna volgen Partij voor de Dieren (7,9), 50Plus (7,8) en DENK (7,4). Is de SP met haar katholieke Brabantse wortels katholieker dan gedacht? Of is de katholieke sociale leer juist progressiever dan velen denken? Dat laat het blad in het midden. ..

