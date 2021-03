Schouten loodst stikstofwet ook door Eerste Kamer

Den Haag

Mede dankzij de eerder vergaarde steun van SP, SGP en 50PLUS kon de wet ook in de senaat rekenen op een meerderheid. Daarmee ligt er, bijna twee jaar nadat de Raad van State een streep zette door de toen geldende regels om de natuur tegen stikstof te beschermen, weer een wettelijke basis om huizen te bouwen en wegen aan te leggen. Het vinden van een oplossing voor het stikstofprobleem was tot aan de coronacrisis de lastigste klus voor het kabinet-Rutte III.

Schouten spreekt dan ook van een ‘belangrijk moment'. De wet stelt volgens haar duidelijke doelen voor natuurverbetering en vermindering van de stikstofuitstoot, en om die te halen zet het kabinet voor de komende jaren miljarden euro’s opzij. ‘Het is belangrijk dat nu ook duidelijk is dat het geld beschikbaar is en dat we deze stappen ook kunnen gaan zetten.’

Een aantal oppositiepartijen stemde tegen de wet. PvdA, GroenLinks en PvdD vinden dat de wet de natuur nog niet goed genoeg beschermt. <