Hoekstra bij ND-debat: vertrouwen van burgers in overheid onvoldoende hersteld

Het is het kabinet onvoldoende gelukt om het vertrouwen van burgers in de overheid te herstellen, vindt CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra. Net als ChristenUnie en SGP vindt hij dat een nieuw kabinet daar werk van moet maken.

Wopke Hoekstra tijdens het ND Verkiezingsdebat (beeld Dick Vos)

Veenendaal

Hoekstra deed zijn uitspraken dinsdagavond tijdens het debat tussen de lijsttrekkers van CDA, ChristenUnie en SGP, georganiseerd door het Nederlands Dagblad. Volgens de CDA-leider is het in de afgelopen vier jaar ‘onvoldoende gelukt’ invulling te geven aan de opdracht uit het regeerakkoord om burgers weer te laten voelen dat de overheid ook voor hen is. Hij wijst op de woede van Groningers die zuchten onder de schade aan hun woningen door de gaswinning, en op de toeslagenaffaire. ‘Er hebben mensen radeloos aan mijn bureau gestaan.’

Voor een nieuw kabinet ligt er ‘een grote opgave’, aldus Hoekstra. Wat hem betreft..

