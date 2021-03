'Preventie tegen zelfdoding is taak overheid'

Een politieke gelegenheidscoalitie onder leiding van de ChristenUnie wil dat suïcidepreventie een overheidstaak wordt. Dat kan met landelijke campagnes en onderzoek, maar ook gemeenten moeten via de gezondheidsdiensten meer aandacht geven aan preventie tegen zelfdoding. Dit preventiebeleid moet in de wet worden vastgelegd.

Den Haag

Dit bepleit CU-Kamerlid Joël Voordewind in een initiatiefwetsvoorstel waarover De Volkskrant bericht. Het voorstel dient hij samen in met CDA, SGP, GroenLinks, PvdA en SP. Ook D66 en 50PLUS steunen het plan. Deze partijen hebben in de huidige Tweede Kamer samen een meerderheid. Het voorstel wordt na de verkiezingen behandeld. Overheidsbeleid voor zelfmoordpreventie is nu afhankelijk van de luimen van het dienstdoende kabinet. Met het wetsvoorstel willen de partijen suïcidepreventie als overheidstaak vastleggen.

Voor Voordewind is het de afsluiting van vijftien jaar Kamerlidmaatschap. ‘Ik heb me er sinds 2006 mee bezig gehouden. Indertijd stond het niet op de agenda, nu is er de telefonische hulplijn (0800-0113) en ..

