Wopke Hoekstra: ‘Ik heb meer interesse in wat werkt, dan in wat ik op een affiche kan plakken’

Bij zijn aantreden als CDA-lijsttrekker is Wopke Hoekstra nog eens met de rode pen door het CDA-verkiezingsprogramma gegaan. Christelijke scholen mogen niet discrimineren, en bij de aanpak van misstanden in de prostitutie is hij vooral geïnteresseerd in wat echt werkt.

Minder dan een jaar geleden zag Wopke Hoekstra er nog niks in om lijsttrekker te worden en de strijd aan te gaan met Mark Rutte, Geert Wilders en Jesse Klaver. ‘Ik ben meer een bestuurder dan een politicus’, zei hij in juni. Maar toen Hugo de Jonge zich in december terugtrok, is de minister van Financiën alsnog in de arena gestapt. ‘Ik vind het ongelooflijk leuk om te doen’, zegt hij nu. ‘Als ik iets ga doen, krijg je me ook voor de volle honderd procent. Maar ik kan inderdaad niet verhullen: toen Hugo de Jonge en de partijvoorzitter mij belden op die donderdag in december, zat ik toch wel even sprakeloos op de achterbank.’

Inmiddels is het volop campagne en wordt Hoekstra ook aangevallen door zijn rivalen. Zo krijgt hij uit linkse hoek h..

