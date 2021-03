Verkiezingsdebatten houden en campagnevoeren tijdens de stembusgang, gaat dat eigenlijk wel samen?

Maart 2014: Toenmalig D66-leider Alexander Pechtold maakt tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een stemfie, een selfie gemaakt in het stemhokje.

Corona maakt alles anders, ook de verkiezingen. De stembus opent dit jaar op 15 maart en sluit pas de 17e. Maar het slotdebat van de NOS is pas de 16e, ’s avonds laat. Lijsttrekkers die in debat gaan terwijl er al stemmen zijn uitgebracht, is dat wel wenselijk?

Met die vraag zat de NOS zelf ook in de maag, zo valt te lezen op haar website. Er is overwogen het slotdebat op zondag 14 maart te houden, maar dan zouden de christelijke partijen niet meedoen, schrijft de omroep. En zaterdag vond de omroep wel erg vroeg voor een slotdebat.

Voor EenVandaag is de stembusgang tijdens hun 1-op-1-debatten van 15 maart geen hoofdpijndossier. ‘Stemmen voor 15 en 16 maart is bedoeld voor risicogroepen, waarbij er maar een beperkt aantal stemburea..

