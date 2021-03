‘Groene' IT-baas spekt kas van D66 en dierenpartij

Den Haag

Probeert de techmiljardair hiermee invloed te kopen op het Binnenhof? Niets daarvan, zegt Steven Schuurman donderdag in een interview in Trouw.

De IT-ondernemer bracht in 2018 zijn start-up Elastic naar de beurs en werd in één klap een van de rijkste mensen in Nederland, met een geschat vermogen van meer dan een miljard euro. Sindsdien doneert hij grote bedragen aan de strijd tegen de klimaatverandering.

‘De klimaatcrisis is een van de grootste issues die op de mensheid afkomt’, zegt de weldoener. ‘Er is haast bij goed klimaatbeleid, vind ik. Dat voelen heel veel mensen. Als je meer geld hebt dan je nodig hebt, ligt er een opdracht iets terug te doen, vind ik. Dit is mijn manier.’

Het gebeurt ze..

