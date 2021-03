Helft kerkgangers stemt niet op een christelijke partij

Van de kerkgaande christenen die hun keuze al hebben gemaakt, stemt de helft op 17 maart op een seculiere partij. Bij kiezers onder de 35 jaar is –na de ChristenUnie – D66 de meest populaire partij.

Den Haag

Dat blijkt uit onderzoek van bureau Direct Research in opdracht van het Nederlands Dagblad en het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag (EO) onder een representatieve groep van 1059 christenen die minstens één keer per maand een (online)kerkdienst bijwonen.

In deze groep zijn voor politieke partijen veel stemmen te halen. Deze groep christenen vertegenwoordigt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek circa 16 procent van de Nederlandse bevolking. Rekening houdend met niet-stemmers, is deze groep goed voor bijna 25 Kamerzetels.

In het onderzoek zegt 43 procent van de kerkgangers op een christelijke partij te gaan stemmen. De meeste stemmen krijgt de ChristenUnie (21 procent), gevolgd door CDA (16 procent). De SGP h..

