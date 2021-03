Omstreden 'vrije kwestie'

Waarom is dit thema relevant?



Omdat er fundamenteel verschillend over wordt gedacht. Bijvoorbeeld over de vraag: hoe kijk je naar het begin van het menselijk leven? Bestaat dat na de bevruchting slechts uit een paar cellen, of is er sprake van een piepklein mensje dat beschermd moet worden? Hier verandert het denken. In 2017 spraken VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in het regeerakkoord af dat de mogelijkheden voor de kweek van embryo’s niet zouden worden verruimd. Dat betekent dat er in Nederland tot nu toe alleen onderzoek kan worden gedaan met embryo’s die ‘overblijven’ na een ivf-behandeling. Embryo’s die worden gebruikt voor onderzoek mogen niet ouder zijn dan veertien dagen; D66 wil deze grens verruimen..

