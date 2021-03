‘Steun aan migrantenkerken moet in regeerakkoord’

De politiek is eensgezind: migrantenkerken zijn heel waardevol en discriminatie van migranten moet verdwijnen. Vooral Forum voor Democratie zorgde ervoor dat het verkiezingsdebat over dit onderwerp soms knetterde.

Hilversum

‘Steun aan migrantenkerken moet zeker in het regeerakkoord’, vindt Chris van Dam (CDA, plek 47). ‘Maar ik denk dat de meeste politieke partijen dit niet belangrijk genoeg vinden. Ze zien geloof als een persoonlijke zaak, niet iets voor de overheid. Maar het is zo gek niet om kerken te steunen, want vrijwilligers doen ontzettend veel voor de samenleving. De migrantenkerken zijn vaak de enigen die tienermoeders kunnen bereiken.’

Tien partijen benadrukten maandagavond tijdens een verkiezingsdebat van Samen Kerk in Nederland en de EO hoe belangrijk migrantenkerken zijn. Het hele politieke spectrum was vertegenwoordigd. Alleen de VVD en de PVV, de twee grootste partijen, lieten verstek gaan.

Van Dam kreeg aan het einde van het debat ov..

