D66'er Kaag stuurt aan op vaccinatiebewijs

Den Haag

‘Ik zie al het voor me: opa die net gevaccineerd is, eindelijk weer uit eten met kleindochter met negatieve test’, zei Kaag zaterdagmiddag op het online verkiezingscongres van D66. Kaag is daarmee de eerste partijleider die onomwonden aanstuurt op de invoering van een vaccinatiebewijs. Zo’n bewijs is omstreden: sommige partijen op het Binnenhof zien het als een instrument om Nederlanders indirect tot een vaccinatie te ‘dwingen’. Ook is nog onduidelijk of gevaccineerden andere mensen kunnen besmetten.

Het ‘taboe’ moet eraf, zei Kaag zaterdag. Volgens haar is een vaccinatiebewijs ‘precies wat we nodig zullen hebben’ in het vervolg van de coronacrisis, op voorwaarde dat de maatreg..

