‘Een rechte koers vaar je op de sterren'

In tijden van crisis zijn mensen op zoek naar een goede manager, verklaart Gert-Jan Segers de goede peilingen van VVD-voorman Mark Rutte. Maar verder dan crisismanager is de premier in tien jaar tijd niet gekomen, stelt de ChristenUnie-leider. ‘Rutte focust op de golven, maar mist een kompas.'

De metafoor van een kapitein op zeereis zal nog vaak terugkomen in het interview. ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers liet zich inspireren door de Deense filosoof Søren Kierkegaard en maakt het nu de inzet van zijn campagne. Veel politici focussen alleen maar op de golven, constateert de voorman van de kleinste coalitiepartij. En dat is onverstandig, zegt hij Kierkegaard na. ‘Om te voorkomen dat je in slecht vaarwater terechtkomt en de golven over het dek slaan, moet je naar de sterren kijken.’

We varen momenteel op de hoge golven van de coronacrisis. Dan is het toch fijn om een goede crisismanager te hebben?

‘Zeker, en dat kan Mark Rutte erg goed. Hij kan de boel als ervaren kapitein uitstekend overeind houd..

