‘Voltooid leven' weer breekpunt bij ChristenUnie

De ChristenUnie gaat ‘niet meewerken’ aan een kabinet dat stervenshulp biedt aan mensen die hun leven 'voltooid' vinden. Dat zegt lijsttrekker Gert-Jan Segers zaterdag in deze krant. Coalitiepartners VVD en D66 beloven in een volgende regeerperiode juist wél medisch-ethische verruiming.

Den Haag

Met die stevige stellingnames leggen de huidige coalitiepartijen nog vóór de verkiezingen een bom onder de onderhandelingstafel. In een gewogen gemiddelde van diverse peilingen komen VVD, CDA, D66 en CU gezamenlijk op tachtig zetels – een ruime meerderheid waarmee de huidige samenstelling nog vier jaar kan doorregeren. Maar een compromis op medisch-ethische kwesties lijkt mijlenver weg. Volgens fractievoorzitter Gert-Jan Segers (ChristenUnie) is zijn mening over ‘voltooid leven’ sinds de laatste verkiezingen niet veranderd. ‘Ik zeg hetzelfde als vier jaar geleden: daaraan gaan wij níét meewerken.’

Een wet die het voor (oudere) mensen eerder mogelijk maakt hun leven te be&eu..

