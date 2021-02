D66 en SGP: ‘Maak haast met de aanschaf van nieuwe onderzeeboten’

Den Haag

De Tweede Kamerleden Salima Belhaj (D66) en Chris Stoffer (SGP) doen hun oproep in het NIDV Magazine dat volgende week verschijnt. ‘De maritieme industrie heeft het moeilijk. We moeten nu stevig op de trom slaan en stappen vooruit zetten’, meent Stoffer, nummer 2 op de kandidatenlijst van de SGP. ‘Er is een constructieve meerderheid in de Tweede Kamer die de aanschaf steunt. Laat er snel een partij uit de aanbesteding komen’, aldus Belhaj, die nummer 6 staat bij D66.

Opinieweekblad EW en de NIDV organiseren vandaag een online defensiedebat. Na een inleiding van de Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer gaan vier kandidaat-Kamerleden met elkaar in debat. Belhaj is er een van. De vervanging van het kwart..

