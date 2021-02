Kamer spreekt van genocide op Oeigoeren

Den Haag

CDA, SP, GroenLinks, PvdA, Denk, SGP en Partij voor de Dieren sloten zich aan bij het initiatief van D66 en de ChristenUnie.

De kwestie van de Oeigoeren, een moslimminderheid in China die met honderdduizenden in kampen worden opgesloten, is de Kamer al langer een doorn in het oog. Uit Chinese overheidsdocumenten die The New York Times vorig jaar publiceerde, bleek dat China een gerichte politiek van onderdrukking en culturele vernietiging voert. Hele leefgemeenschappen worden weggevaagd en families uit elkaar gedreven. Eerder deze maand berichtte de BBC over marteling en stelselmatige verkrachting in de kampen. De Chinese overheid verwerpt alle beschuldigingen en spreekt slechts van maatregelen om extremisme en terrorisme..

