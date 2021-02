Meerderheid van de Tweede Kamer wil af van de bedenktijd bij abortus

Den Haag

Donderdagavond schaarde een groot deel van de Kamer zich achter het voorstel van GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet en haar PvdA-collega Lilianne Ploumen. Zij vragen de regering daarin de wettelijke bedenktermijn van vijf dagen af te schaffen, zodat vrouwen en artsen individueel kunnen beslissen over welke bedenktijd nodig is. Volgens Ellemeet en Ploumen hebben vrouwen vaak al goed nagedacht over abortus, voordat zij naar een abortuskliniek gaan. In de Kamer stemden alleen CDA, ChristenUnie, SGP en Denk tegen de motie.

Ondanks die massieve steun gaat het demissionaire kabinet de motie niet uitvoeren. Tijdens een kort debat, donderdagmiddag, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dat in de bestaande wet een balans zit tusse..

