Versoepelingen. Mag het iets meer?

Meer dan voorheen presenteerde premier Rutte tijdens de persconferentie dinsdagavond het al dan niet versoepelen van maatregelen als een uitruil in belangen. Als we met z’n allen na 9 uur ‘s avonds binnenblijven, kunnen middelbare scholieren af en toe weer naar school. Als we maar één bezoeker per dag thuis ontvangen, kunnen de kappers weer open. Enzovoort.

Bij het al dan niet loslaten van maatregelen roepen volgens de premier grofweg drie belangen om aandacht: de beperking van de verspreiding van het virus, de mentale gezondheid van de bevolking en het economische belang.

Maar volgens een deel van de oppositie is er een vierde, verborgen categorie: het electoraal belang. ‘Een week geleden hadden we de zwaarste lockdown ter wereld, maar nu de VVD daalt in de peilingen, doet Rutte alsof we weer wat vrijheid krijgen’, aldus PVV-leider Wilders woensdagmiddag in het coronadebat in de Kamer. DENK-Kamerlid Kuzu sprak van ‘fopspeentjes die worden uitgedeeld om mensen zoet te houden’.

GroenLinks-leider Klaver liet dinsdag al op Twitter weten dat hij bij de persconferentie voor..

