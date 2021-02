Waarom linkse partijen tóch invloed kunnen uitoefenen op het migratiebeleid

Wie in het stemhokje wil weten wat de impact van zijn keuze is, kijkt verder dan het politiek spel. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen belicht het Nederlands Dagblad inhoudelijke thema’s. Vandaag: vluchtelingen.

Waarom is dit thema relevant?

Migratie zou hét onderwerp worden van deze verkiezingen, voorspelde premier Mark Rutte eind 2019 in een interview met De Telegraaf. In debatten moest het gaan over asielzoekers, hoeveel vluchtelingen Nederland ‘aankan’ en de wenselijkheid van Europees migratiebeleid.

Toen de VVD-leider zijn voorspelling deed, zat het Italiaanse rioolwater al barstensvol met coronadeeltjes. De pandemie die enkele maanden later werd uitgeroepen, zette een dikke streep door Ruttes verkiezingsstrategie. Miljoenen amateurvirologen weten inmiddels precies hoeveel prikken de GGD’en dagelijks zetten, maar over wachtende statushouders of Griekse vluchtelingenkampen wordt deze campagne nauwelijks gedebatteerd.

Tóch is het thema ook deze ..

