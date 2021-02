Esther Ouwehand: ‘We gaan nooit akkoordjes sluiten om het akkoordjes sluiten, nooit regeren om te regeren’

Na vijftien jaar in de oppositie wil lijsttrekker Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren regeren, mits het in een groen, progressief kabinet is. ‘Bij de andere partijen begint door te dringen dat de komende tien jaar het urgente decennium is om buitengewone klimaatschade te voorkomen.’

Den Haag

Een kanteltijd. Zo typeert historicus Philipp Blom onze tijd in een essay dat hij schreef vlak voordat de coronapandemie uitbrak. Esther Ouwehand, lijsttrekker van de Partij voor de Dieren, haalt hem met instemming aan. ‘We zitten vast in een economisch model dat niet veel langer goed kan gaan. We onttrekken voor onze economie veel meer grond- en hulpstoffen aan de aarde dan ze aankan. Als dit een businessmodel voor een onderneming zou zijn, zou iedere bank het afkeuren. Maar onze economie draait erop. Als we de juiste keuzes maken, kan het volgens Blom de goede kant op kantelen. Er is een bescheidener rol van de mens nodig; het besef dat die ene aarde de basis is voor ons bestaan. Of we blijven hangen in het oude model, dat je o..

