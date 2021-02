Rutte? kiest voor risico

Precies een jaar nadat in Nederland de eerste coronapatiënt werd vastgesteld, gooit het kabinet de virusbestrijding over een andere boeg. Tot nu toe was het devies altijd: we versoepelen pas als het medisch kan. Maar dinsdag veranderden demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge van toon: het kan eigenlijk niet, maar tóch gaan we maatregelen afschalen.