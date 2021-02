Den Haag

Het actieplan is geschreven naar aanleiding van een rapport van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat halverwege januari verscheen. Dit rapport beschrijft de nadelige consequenties van de – meestal goed bedoelde – reizen van vrijwilligers naar weeshuizen in derdewereldlanden, en biedt het kabinet actiemogelijkheden. Demissionair minister voor Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag stelde in een reactie op dit rapport dat het kabinet zich richt op het ontmoedigen van kortdurend vrijwilligerswerk door niet-gekwalificeerde vrijwilligers, door middel van onder andere regulering, voorlichting en door de aanpak van grondoorzaken als armoede. ‘We zitten midden in de coronacrisis. Als er een moment is ..

