Het coronabeleid blijft zwabberen

Nog niet eens zo lang geleden stond het op het Binnenhof te boek als de heilige graal van het coronabeleid: een heuse routekaart waarop het land kon zien waar het aan toe was. ‘U bevindt zich hier, nog tweehonderd besmettingen per dag eraf en u kunt weer naar het café.’ De onvoorspelbaarheid moest uitgebannen, het kabinet wilde houvast geven.

Den Haag

De kaart bestaat nog, er zijn updates gemaakt, maar je hoort er niemand meer over. Een jaar ploeteren heeft uitgewezen dat de politieke realiteit niet in een schema te vangen is. Sluiting van de basisscholen bijvoorbeeld, stond in de herfst nog niet op de kaart, zelfs niet bij de hoogste alarmfase. Toch waren die deze winter alweer wekenlang dicht. Ook een avondklok – nu alweer sinds 23 januari van kracht – stond niet op het menu. De premier en de Tweede Kamer hadden immers gezegd dat het nooit zover zou komen.

Totdat het toch zover kwam. En dat is, een jaar na de uitbraak, de constante in het coronabeleid: steeds loopt het anders dan voorzien. In kringen rond het kabinet wordt dat niet eens meer ontkend. Daar klinken ..

