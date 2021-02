Wet voltooid leven komt er, belooft Sigrid Kaag

Den Haag

Kaags partijgenoot Pia Dijkstra diende hier in de zomer van 2020 een initiatiefwet over in. Kaag staat er volledig achter, zegt ze. ‘Het is voor mij een van de belangrijkste onderwerpen en dat zal zo blijven. (...) Het wetsvoorstel is een mooi, afgewogen stuk geworden. Ik ben er absoluut zeker van dat het in de volgende regeerperiode kan worden afgerond. De maatschappij is er rijp voor. Andere partijen moeten nu kleur bekennen.’

In het inmiddels demissionaire kabinet zijn eerder afspraken gemaakt om dergelijke wetgeving tijdens deze regeerperiode niet in te voeren. Maar als het aan Kaag ligt kunnen 75-plussers die hun leven voltooid achten dus de hulp krijgen van speciaal daarvoor opgeleide mensen om hun leven te be&eu..

