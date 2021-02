BRUSSEL (ANP) - Het Belgische oud-parlementslid en oud-burgemeester Christian Van Eyken is in hoger beroep veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf voor de moord in 2014 op de ex-man van zijn voormalige politiek medewerkster en sinds 2018 echtgenote Sylvia B. Ook B. kreeg vier jaar meer opgelegd dan in 2019, toen de rechtbank bewezen achtte dat het stel samen haar ex-echtgenoot Marc Dellea om het leven heeft gebracht.

Van Eyken en zijn vrouw, tegen wie het Openbaar Ministerie ook 25 jaar had geëist, gingen tegen het vonnis van 2019 in hoger beroep. De rechter deed er nu nog een schepje bovenop. De twee hebben geen schuldinzicht en zijn even verantwoordelijk voor de moord, oordeelde hij. Ze werden dinsdagochtend na de uitspraak in de rechtbank, waar beiden naartoe waren gekomen, onmiddellijk aangehouden.

De 45-jarige Dellea werd in juli 2014 dood aangetroffen in zijn appartement in de Brusselse gemeente Laken, met een kogel in het hoofd. Daarop werd B. aangehouden. Ze was verwikkeld in een echtscheidingszaak met haar man en op dat moment de minnares van Van Eyken. Later werden camerabeelden gevonden die toonden dat beiden die bewuste nacht in Dellea’s woning waren. ‘Het toppunt van lafheid”, noemde de aanklager in 2019 de moord, die grondig zou zijn voorbereid.

De 65-jarige Van Eyken zetelde van 1995 tot 2019 in het Vlaams Parlement voor de Union des Francophones, een partij die zich inzet voor de belangen van Franstaligen. Van 1993 tot 2006 was hij burgemeester van Linkebeek in Vlaams-Brabant. Hij werd begin 2016 gearresteerd nadat zijn parlementaire onschendbaarheid was opgeheven.