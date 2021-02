Code Oranje: stop met bouwen windmolens

Den Haag

Stop met het bouwen van windmolens op land en help mensen met het plaatsen van zonnepanelen op hun huis. Daarvoor pleit Richard de Mos, lijsttrekker van Code Oranje bij de Kamerverkiezingen. ‘Op land is in veel gevallen geen draagvlak voor windmolens. Ze zorgen voor slagschaduw, geluidsoverlast, horizonvervuiling en huizen worden minder waard. Mensen krijgen ongevraagd windmolens voor hun deur en willen die dingen niet, maar ze kunnen het niet tegenhouden', legt De Mos uit. Het idee komt uit de koker van partijgenoot Ruud Koornstra, die de onofficiële titel van nationaal energiecommissaris heeft. Koornstra wil dat de regels worden versoepeld, zodat energiebedrijven en installateurs consumenten leningen kunnen verstrekken voor zonnepanelen. <