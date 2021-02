Eén extra onvoldoende mag, maar niet voor een ‘kernvak’

Den Haag

De mogelijkheid voor één extra onvoldoende ontstaat door de optie een vak weg te strepen. Het blijft dan wel op de cijferlijst staan, maar telt niet mee bij de vaststelling van de examenuitslag. Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) verbindt hier wel een voorwaarde aan: het weggestreepte vak mag géén kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. De andere regels om te slagen blijven na het wegstrepen overeind. Bijvoorbeeld: tegenover een vijf die wél meetelt, moet er een zeven op de lijst staan.

Behalve de extra herkansingsronde en de 'wegstreepregeling' trekt Slob ook 37 miljoen euro uit voor de begeleiding van examenleerlingen. Scholen kunnen een deel van dat geld besteden, en daarnaast komt er een online platform met uitleg van examenstof, recente examens en (interactieve) lessen.

Tot slot kunnen leerlingen ervoor kiezen hun examens te spreiden, bijvoorbeeld een deel van de vakken in de eerste examenronde, en een deel in het tweede, verlengde tijdvak. Op die manier hebben ze meer voorbereidingstijd voor de verschillende examens. Daarna volgt dus nog een derde ronde met examens. Op die manier wil Slob ook ondervangen dat leerlingen die ziek zijn of in quarantaine zitten, toch op zijn minst twee examenmogelijkheden hebben. Met vervolgopleidingen zijn afspraken gemaakt over het wegwerken van leerachterstanden. Ook is afgesproken dat achterstanden geen reden mogen zijn om studenten te weigeren door een vervolgopleiding.

vertrouwen

Met al deze maatregelen hoopt het kabinet leerlingen meer kansen te bieden om toch hun diploma te halen, nu het onderwijs flink te lijden heeft onder de coronacrisis. De reacties zijn uiteenlopend. De mbo's, hogescholen en universiteiten zijn blij met de extra mogelijkheden die eindexamenleerlingen krijgen geboden. ‘Dat extra geld wordt vrijgemaakt om leerlingen te helpen achterstanden weg te werken geeft vertrouwen dat ze zich goed kunnen voorbereiden op het centraal examen’, laten de vervolgopleidingen gezamenlijk weten.

De docenten in het voortgezet onderwijs vrezen dat door de extra mogelijkheden hun zomervakantie in de knel komt. Als dat zo is, moeten de leraren daarvoor ruimhartig worden gecompenseerd, stelt de Algemene Onderwijsbond.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) vindt de maatregelen onvoldoende, en stelt dat het slechts 'aanpassingen in de marge zijn, als je nagaat hoe slecht de voorbereiding op het eindexamen is geweest en onder hoeveel druk leerlingen nu staan', zegt LAKS-voorzitter Nienke Luijckx. Het LAKS pleitte eerder voor het beperken van de omvang van het centraal examen om duidelijkheid en rust te creëren. Door het zeer gebrekkige fysieke onderwijs en toenemende mentale klachten, somberheid en stress, staat de voorbereiding van veel scholieren zwaar onder druk, aldus de scholierenorganisatie. Vorig jaar werden de centrale examens geschrapt vanwege de coronacrisis. <