Baudet naast Wilders op strafbankje van Rutte

Daar was hij dan toch, de premier die dit jaar naar eigen zeggen geen campagne voert. Woensdagavond meldde Mark Rutte zich op tv bij Op1 met een belangrijke boodschap voor de kiezers: zijn VVD zal in een volgend kabinet niet samenwerken met Forum voor Democratie. De uitgelekte racistische app-berichten van partijleider Baudet geven de doorslag.

Den Haag

‘Ik zag het al niet gebeuren’, benadrukt de minister-president, ‘maar na deze verschrikkelijke appjes - die overigens passen in een beeld dat we al langer van hem zien - is het landelijk echt onmogelijk geworden om met hem in een kabinet te gaan zitten. Deze appjes gaan alle grenzen over. Het is zo walgelijk. Homofoob, racistisch, het is echt verschrikkelijk.’

Dat was nieuws, want in het afgelopen jaar liep de VVD nog om die beslissing heen. In het provinciebestuur van Noord-Brabant werken de partijen immers wel samen. Dat moeten ze in Brabant zelf weten, zei Rutte, maar in Den Haag zal het dus niet gebeuren.

Daarmee is de volgende stap gezet in een ritueel dat het Binnenhof in de greep heeft sinds de voortgaande versnippering ervoor zorgde dat vrijwel alle partijen dromen over regeringsdeelname: bij alle deuren die open moeten blijven, gaan er in de aanloop naar verkiezingen ook altijd een paar op slot. Direct of indirect. Met Rutte in het Torentje voegt FVD zich nu bij de PVV en de SP.

Geert Wilders’ eenmanspartij werd in 2017 officieel in de ban gedaan door de premier: ‘De kans is niet 0,1, maar nul.’ Daar ging destijds een uitgebreide discussie binnen de VVD aan vooraf. Maar PvdA, CDA, D66, SP en GroenLinks gingen de VVD voor, waardoor de PVV feitelijk al van regeringsdeelname was uitgesloten. De premier heeft principiële bezwaren tegen veel van Wilders’ uitlatingen, maar ook het slecht bevallen gedoogavontuur van tien jaar geleden dreunt nog altijd na.

Bij de SP werkt het andersom. In 2017 sloot toenmalig partijleider Emile Roemer samenwerking met de VVD bij voorbaat uit. En hoewel partijleider Marijnissen vorig jaar graag benadrukte dat niets onmogelijk is, denken veel SP’ers daar anders over. Ook Marijnissen voert inmiddels weer expliciet campagne voor een kabinet zonder de liberalen: ‘Als je fundamenteel iets wilt veranderen, moet er een kabinet komen zonder de VVD.’

Dat houdt de deur misschien nog op een kier, maar dan zit ook Rutte zelf haar nog in de weg. De SP wil na de toeslagenaffaire immers een nieuwe bestuurscultuur in Den Haag, eentje die breekt met de erfenis van tien jaar Rutte. ‘Daar kunnen we Mark Rutte niet bij gebruiken.’

weggejaagd

Vooralsnog zal het VVD-campagneteam er niet wakker van liggen. Critici merkten woensdagavond al op dat de uitsluiting van Forum komt nu die partij eerst zelf al de meeste kiezers heeft weggejaagd. Landelijke samenwerking met de SP wordt ook binnen de VVD, met een blik op de verkiezingsprogramma’s, niet als een reële optie gezien. Bovendien zijn er van de twaalf coalitiekandidaten in de Tweede Kamer nu nog altijd negen over.

En Thierry Baudet? Die zal er openlijk geen seconde om treuren, maar binnenskamers misschien toch wel even. Een van de redenen waarom hij zich in 2017 op het Binnenhof meldde, was omdat de PVV altijd buitenspel stond en hij het tijd vond voor een rechts-conservatieve partij die wél de potentie heeft om te regeren. Na vier jaar vindt hij zichzelf terug naast Wilders, op het strafbankje van Mark Rutte.