Verkiezingen gaan door, tot op laatste moment afblazen kan

Het kabinet kan in het uiterste geval tot vlak voor de landelijke verkiezingen medio maart de boel nog afblazen, mochten de ontwikkelingen met de oprukkende Britse coronavariant echt te riskant zijn. Het kabinet en de Tweede Kamer moeten dit dan snel en in samenspraak via een aparte wet regelen.

Den Haag

Maar niemand in politiek Den Haag zegt tot nu toe dat de verkiezingen moeten worden uitgesteld. Op onafhankelijk Tweede Kamerlid Henk Krol na. Het kabinet heeft tal van maatregelen in gang gezet die ertoe moeten leiden dat kiezers veilig kunnen stemmen, benadrukt demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) keer op keer. Zorgen van een klein aantal burgemeesters en enkele deskundigen in het Outbreak Management Team (OMT) over de grote risico's, brengen daar geen verandering in. ‘De extra maatregelen om de verkiezingen coronaproof te maken, zijn juist genomen in overleg met het RIVM', stelde de minister woensdag. <

briefstemmen

Iedereen die vanwege een verhoogd gezondheidsrisico niet naar de stembus kan, zou per brief moeten kunnen stemmen. Dat vindt de belangenorganisatie Ieder(in). De Partij voor de Dieren heeft een kort geding aangespannen om briefstemmen op 17 maart niet te beperken tot zeventigplussers, zoals nu het plan is. Uitspraak: 19 februari.