Regeringspartij ChristenUnie worstelt met beperkte bewegingsruimte

Gert-Jan Segers is een hardwerkende politicus, die houdt van persoonlijke gesprekken, om middernacht nog gebeld kan worden, en over wie zijn omgeving zich zorgen maakt dat hij zich niet kan begrenzen. Altijd is er de schaduw van Segers' vroeg overleden vader. Segers senior gaf alles voor het werk als evangelist in Leeuwarden, maar stierf op zijn zestigste aan een hartinfarct. Dat moet Gert-Jan vooral niet overkomen; na zijn werk in Den Haag gunnen zijn dochters hem de tijd om in New York een roman te schrijven.

Die tijd is nog niet aangebroken, blijkt uit het boek Bidden en binden dat journalist Riekelt Pasterkamp schreef over de ChristenUnie, of nou ja, over Gert-Jan Segers. De ondertitel luidt niet voor niets: christen in de coalitie. Het boek is gebaseerd op de afgelopen driekwart jaar, vooral de periode na de zomer. Aan de hand van gesprekken met Segers zelf, plus verslagen van een aantal fractievergaderingen en bijeenkomsten die de auteur bijwoonde, laat het boek zien dat de regeringsdeelname voor de ChristenUnie vooral aanpoten is.

De bewindslieden krijgen het op gezette tijden flink voor de kiezen, en de Kamerfractie worstelt met de beperkte bewegingsruimte. Of het nu gaat over kwesties als stikstof, vluchtelingen, onderwijsvrijheid en de allesoverheersende coronacrisis; de partij krijgt het stevig te verduren. Gedetailleerd beschrijft Pasterkamp een aantal kwesties, zoals de massieve kritiek uit eigen kring op de Moria-deal, en de politieke spelletjes rond de stikstofproblemen.

Mijn boek "Bidden en Binden" is deze week verschenen bij @kbuitgevers. Naast hoofdrolspeler @gertjansegers komen er zeven vrouwen aan het woord: Alberdien Polinder-Segers, @carolaschouten @mirjambikker @carladikfaber, Anne, Eline & Nora Segers pic.twitter.com/1rwD5DYD1h — Riekelt Pasterkamp (@TekstPast) February 4, 2021

voltooid leven

De ChristenUnie zelf laat zich ook niet onbetuigd, bijvoorbeeld door uitstel van de opening van Lelystad Airport af te dwingen, en - al tijdens de formatie - het D66-wetsvoorstel 'voltooid leven' op de lange baan te schuiven. Segers zegt in het boek dat hij met oud-D66-leider Alexander Pechtold afsprak dat er deze coalitieperiode niet over zou worden gestemd. Pechtold ontkende recent die afspraak. Wat al vanaf het begin geen geheim was: door aanvullend onderzoek zou het heel lastig worden deze kabinetsperiode tot een stemming te komen.

Voor ChristenUnie-fans en andere liefhebbers van politiek biedt Bidden en binden een inkijkje in het werk van de kleinste regeringspartij. Het vlot geschreven boek bevat wel vrij veel triviale details. De vraag rijst wat de auteur precies wilde met het boek. Soms leest het als een biografie van Segers; zo komen ook zijn zus en dochters aan het woord. Tegelijk is het een verslag van de kabinetsdeelname, maar dan alleen van het laatste stuk. Kritisch wordt het nergens, maar dat lijkt ook niet de opzet te zijn geweest. â–

Bidden en binden. Christen in de coalitie

Riekelt Pasterkamp. Uitg. KokBoekencentrum, Utrecht 2021. 160 blz. € 17,99