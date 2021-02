Armoede ligt op de loer. Wat zeggen politieke partijen erover in hun programma’s?

Wie in het stemhokje wil weten wat de impact van zijn keuze is, kijkt verder dan het politieke spel. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen belicht het Nederlands Dagblad inhoudelijke thema’s. Vandaag: armoede in Nederland.

Waarom is dit thema relevant?

Het aantal arme Nederlanders is sinds 2013 gedaald. Dat is natuurlijk goed nieuws. Maar toch leeft nog altijd ruim 5 procent van alle Nederlanders - zo’n 900.000 personen - van een inkomen waarvan ze niet de minimaal noodzakelijke vaste lasten, voeding en kleding kunnen betalen en een keertje op verjaardag kunnen bij anderen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau noemt dat het ‘niet-veel-maar-toereikend’-criterium. Dat komt voor een eenpersoonshuishouden neer op een inkomen van iets meer dan 1100 euro per maand. Ruim de helft daarvan heeft nog minder te besteden en kan niet de minimaal noodzakelijke vaste lasten, voedsel en kleding betalen. En omdat armoede vaak gepaard gaat met sociaal isolement, schaamte, stress en gezondheidsproblemen, is het moeilijk daaruit te komen.

Het aantal Nederlanders met zo’n laag inkomen dreigt verder op te lopen. Zelfs zonder de effecten van de coronacrisis zou het aantal armen in Nederland al met een kwart stijgen, voorspelden het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau vorig zomer in een rapport. De belangrijkste oorzaak is de geplande verlaging van de bijstand, waardoor de kans op armoede ‘fors’ toeneemt.

Wat de gevolgen van corona zijn, is nog moeilijk te zeggen. Hierover zijn nog geen cijfers, zegt Martin Olsthoorn van het SCP. Maar op basis van de stijgende werkloosheid dit jaar en de ervaringen met vorige economische crises, waarbij de armoede ver boven de miljoen personen uitkwam, durft hij de stelling wel aan dat de armoede nog verder oploopt.

Vooral flexwerkers en zelfstandigen lopen het risico hun werk te verliezen. Ten opzichte van een jaar geleden heeft bijna de helft meer moeite om rond te komen, aldus het Nibud begin dit jaar. ‘Je ziet dat het beroep op de bijstand toeneemt’, zegt Olsthoorn. ‘Dat brengt het risico van armoede met zich mee.’ Dat risico is er vooral bij gezinnen met drie of meer kinderen. Want de financiële steun voor deze huishoudens is beperkt, stelt de SCP-onderzoeker. ‘Daarom verwachten we ook dat het aantal kinderen dat in armoede opgroeit, zal toenemen.’ Vóór de uitbraak van corona gold al dat ruim 270.000 kinderen tot achttien jaar, ofwel één op de twaalf jongeren, opgroeit in armoede.

Olsthoorn van het SCP verwacht niet dat de armoede snel weer daalt als de coronacrisis voorbij is en het economisch weer beter gaat - het duurde jaren voordat na de vorige crisis de armoede daalde. Dat geldt des te meer als Nederlanders door verlies aan inkomen in de schulden belanden. Nu al kampt een op de vijf Nederlanders met problematische schulden. Juist vanwege de negatieve effecten die met daarmee gepaard gaan, zoals stress en sociaal isolement, ontstaat ‘een neerwaartse spiraal die moeilijk te doorbreken zal zijn’.

Wat gaat er na de verkiezingen gebeuren tegen armoede?

Hoe een nieuwe regeringscoalitie er ook uit komt te zien, de kans is groot dat een nieuw kabinet het minimumloon verhoogt. Ook de VVD is daar voorstander van. Zo’n verhoging kan de armoede onder de laagste inkomens helpen verminderen. De meeste partijen vinden sowieso al langer dat werkenden te weinig profiteren van de economische groei en de winsten die bedrijven maken. De vraag is wel of ook de uitkeringen ook zullen meestijgen met het minimumloon. Onder meer de AOW en de bijstand zijn nu gekoppeld aan het minimumloon en zouden automatisch meestijgen. Maar de VVD wil de bijstand niet laten meegroeien. Zo’n verhoging van de bijstand is volgens het CPB en SCP wel een effectieve manier om de armoede te bestrijden.

Verschillende partijen willen de armoede onder kinderen terugdringen. Hoe dat precies gaat gebeuren, is afwachten. Meer steun voor gezinnen met drie of meer kinderen kan volgens het CPB en SCP de armoede onder kinderen met 20 procent terugdringen.

Duidelijk is wel dat de meeste partijen vinden dat de flexibilisering op de arbeidsmarkt te ver is doorgeschoten en werknemers meer zekerheid moeten krijgen. De commissie-Borstlap heeft daar een jaar geleden al voorstellen voor gedaan, die vanwege de coronacrisis in de ijskast zijn beland. Maatregelen op dat gebied kunnen kwetsbare groepen, die nu vaak de eerste klappen krijgen als het economisch tegenzit, beschermen tegen een grote daling in inkomen.

Meer dan in vorige verkiezingsprogramma’s hebben partijen dit keer aandacht voor het voorkomen en oplossen van problematische schulden. Op tafel komen mogelijk ‘adempauzes’ voor mensen met schulden en strengere regels voor kredietverleners, zodat mensen minder snel in de problemen komen.

Wat zeggen politieke partijen erover in hun programma’s? VVD: minimumloon gaat omhoog, maar de bijstand stijgt niet automatisch mee. Bijstandsgerechtigden krijgen vanuit de gemeente meer begeleiding om werk te vinden. PVV: koopkracht van ‘gewone Nederlanders’ moet omhoog via een verlaging van huren, energierekening en btw op boodschappen. Daarnaast moet het minimumloon omhoog. CDA: werkenden mogen niet in armoede raken. Daarom gaat het minimumloon omhoog en de belasting omlaag. Er komt een plan om het aantal kinderen in armoede in vier jaar tijd te halveren. D66: het aantal mensen in armoede moet minstens de helft omlaag. Om schulden te voorkomen, moet laaggeletterdheid worden bestreden. Wie in de schulden zit, krijgt elk jaar recht op een aflossingspauze van twee maanden. GroenLinks: er komt een inkomensafhankelijke kinderbijdrage waardoor de armoede onder kinderen wordt uitgebannen. Belasting voor lage en middeninkomens gaat omlaag. SP: minimumloon en uitkeringen gaan omhoog. Arbeidscontracten worden minder onzeker. Foute incassobureaus verliezen hun vergunning. PvdA: sociaal minimum gaat omhoog, coronaschulden worden versneld gesaneerd en er komt één Rijksincassodienst met een sociaal incassobeleid voor betalingen aan bijvoorbeeld de fiscus en de gemeente. ChristenUnie: huisuitzettingen van gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar worden verboden en de schuldenindustrie wordt aangepakt, bijvoorbeeld door doorverkoop van schulden te beperken. Partij voor de Dieren: het sociale minimum gaat omhoog en de huren worden bevroren. Er komt een proef met een basisinkomen. SGP: de koopkracht van met name minima en eenverdieners moet omhoog. Gemeenten moeten gezinnen in armoede kunnen helpen. Steun vanuit kerken wordt niet volledig verrekend met de uitkering. FVD: werk is de beste remedie tegen armoede, uitkeringen zijn te royaal. Het oplopen van schulden moet worden voorkomen.