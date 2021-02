Ophef na racistische appjes van Baudet

Den Haag

Verscheidene Kamerleden hebben dinsdag forse kritiek geuit op Forum voor Democratie, naar aanleiding van een artikel in EW (Elsevier). Dat blad schrijft over racistische berichten in WhatsApp-groepen van FVD. EW publiceerde screenshots van en citaten uit FVD-WhatsApp-groepen. In de groepen, waarin kopstukken van de partij actief zijn, gaat het volgens EW onder meer over het verschil in IQ tussen witte mensen, African Americans en Hispanics. Baudet zegt daarover: ‘100 is het GEMIDDELDE. Dus blank 110, hispanic 90, african 75 oid.' Baudet noemt het artikel in een reactie ‘opgeklopte ophef', maar ontkende het bestaan van de appjes dinsdag niet. <