Tweede Kamer gaat gedwee akkoord met verlenging avondklok

Grapperhaus en Rutte in debat met PVV-leider Wilders over de avondklok.

Den Haag

Alleen de PVV, SGP, FVD, Partij voor de Dieren en DENK zijn tegen de avondklok, bleek dinsdagmiddag bij een kort debat over het verlengen van de ‘ingrijpende maatregel’ van het kabinet. Het is van belang tot 3 maart ’s avonds binnen te blijven, redeneerde premier Mark Rutte, omdat de dreiging van de Britse coronamutatie nog altijd groot is. Momenteel maakt die B.1.1.7-variant naar schatting twee derde uit van het totaal, aldus de minister-president. Dat aandeel stijgt nog altijd. ‘Het zou daarom volstrekt onverantwoord zijn om deze maatregel nu los te laten. Daarvoor is de situatie nog veel te gevaarlijk.’

SGP @keesvdstaaij is kritisch over juridische onderbouwing van de #avondklok. "We praten nu al over verlenging terwijl de maatregel nog niet eens formeel is bekrachtigd door de Staten Generaal". pic.twitter.com/sIhdHtGZmA — Ardjan Boersma (@ArdjanBoersma) February 9, 2021

Met tegenzin, maar zonder tegenstribbelen, ging een ruime meerderheid akkoord met die uitleg van het kabinet. Wel lieten Kamerleden hun onvrede blijken over het voortzetten van ‘deze vrijheidsbeperking’ zonder dat het effect duidelijk aantoonbaar is: mensen zijn veel minder op straat en 95 procent van de Nederlanders houdt zich aan de maatregel, maar het is nog te vroeg om te kunnen vaststellen of de avondklok ervoor zorgt dat minder mensen het virus overdragen. ‘Het is bizar dat deze regering het land pijnigt met een maatregel die door niemand overtuigend is bewezen’, vindt DENK-Kamerlid Tunahan Kuzu, die zich wél tegen de avondklok verzette.

Volgens de meeste partijen is de maatregel echter een noodzakelijkheid. Wel willen veel Kamerleden perspectief van het kabinet. Op 23 februari wordt de avondklok opnieuw onder de loep genomen, omdat dan meer duidelijk is over de effecten. Onder meer D66 en de ChristenUnie willen weten hoe de coronacijfers er moeten uitzien om de maatregel op dat moment stop te zetten. Maar daarop kon het kabinet geen exact antwoord geven. ‘Dat kun je niet zo met een schaartje knippen', zei premier Rutte. <

gevaccineerd

Iets meer dan een half miljoen mensen in Nederland hebben tot nu toe een vaccin tegen het coronavirus gekregen. Het gaat om 504.736 mensen. Dat zijn er bijna 177.000 meer dan een week eerder, meldt het RIVM, dat het vaccinatieprogramma leidt. Van de gevaccineerden hebben 66.409 mensen ook al de tweede dosis gekregen, waarmee ze in elk geval voorlopig beschermd zijn tegen het virus. De grootste groep die tot nu toe is gevaccineerd, bestaat uit verpleeghuismedewerkers en thuiswonende tachtigplussers.