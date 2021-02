Mensen lopen honderden euro’s mis door niet aanvragen toeslag

Gezinnen lopen mogelijk honderden euro’s tot duizenden euro’s per jaar mis doordat ze geen kindgebonden budget of huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Den Haag

Daarvoor waarschuwt de Consumentenbond. De bond wijst erop dat sinds vorig jaar 300.000 méér gezinnen recht hebben op kindgebonden budget. ‘Toch hebben veel ouders die toeslag niet gekregen’, stelt de bond. Daarbij gaat het om bedragen van gemiddeld meer dan 600 euro per jaar.

Wanneer kinderen naar de kinderopvang gaan en ouders kinderopvangtoeslag krijgen, krijgen ze automatisch kindgebonden budget. Andere ouders moeten zelf het kindgebonden budget aanvragen bij de Belastingdienst. ‘Wij vrezen dat veel ouders dat niet hebben gedaan’, aldus woordvoerder Joyce Donat. ‘Zij hebben niet in de gaten dat ze iets mislopen. Als je daar niet actief naar op zoek bent, kom je daar niet achter.’ Om hoeveel ouders het precies gaat, weet de Consumentenbond niet. Maar de bond gaat er vanuit dat het veel zijn. ‘Wij krijgen signalen dat mensen het niet weten.’

De bond vindt dat de Belastingdienst burgers hierover niet goed informeert. Op de website van de Belastingdienst staat volgens de bond niets over dat vanaf 2020 meer ouders in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. De Belastingdienst zou 124.000 brieven hebben gestuurd naar ouders om ze daarop te wijzen. ‘Maar dat zijn er al minder dan de 300.000 gezinnen extra die er sinds 2020 recht op hebben’, aldus Donat. ‘Wij horen ook dat mensen uit die brief niet begrepen hebben dat ze in actie moesten komen.’

huurtoeslag

Volgens de Consumentenbond lopen sommige huishoudens ook huurtoeslag mis. Sinds 2020 vervalt het recht op huurtoeslag niet langer bij een bepaald inkomen, maar wordt de toeslag langzaam afgebouwd. Daardoor hebben meer mensen recht op huurtoeslag. ‘Maar wij vrezen dat ook hier veel mensen dat niet weten en geen huurtoeslag aanvragen omdat ze dat eerder ook niet kregen’, aldus woordvoerder Donat. Huurders kunnen daardoor tot tweeduizend euro per jaar mislopen.

De Consumentenbond wijst erop dat huishoudens die het kindgebonden budget of de huurtoeslag vorig jaar zijn misgelopen, die nog tot 1 september met terugwerkende kracht kunnen aanvragen. <