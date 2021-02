D66 wil lagere maandlasten voor starters woningmarkt

Den Haag

De partij wil een looptijd voor een hypotheek van bijvoorbeeld 40 jaar in plaats van 30 jaar. Voor een huis van 325.000 euro scheelt dat ongeveer 220 euro per maand, bij een rente van 1,1 procent, rekent een woordvoerder voor. ‘Jonge mensen die een huis kopen hebben ademruimte nodig', zegt D66-fractievoorzitter Rob Jetten. ‘Daarom is het goed als je ervoor kunt kiezen om de lasten wat meer te spreiden over je leven.’

Op de lange termijn kost het natuurlijk wel meer geld, omdat men langer rente betaalt. Ook houdt men mogelijk een hogere restschuld bij verkoop, omdat men minder aflost per maand. Hetzelfde geldt voor een deels aflossingsvrije hypotheek. De woordvoerder benadrukt dat het om een vrijwillige keuze gaat. ‘Uiteraard is het belangrijk dat starters zich goed laten inlichten: geleend geld moet immers worden betaald.’

Daarnaast wil D66 de hypotheekrenteaftrek afschaffen. Daarvoor geldt nu dat men er alleen recht op heeft bij een hypotheek die niet langer loopt dan 30 jaar. De partij wil dat iedereen een belastingvoordeel van ‘minimaal ruim 200 euro per maand' krijgt door de afschaffing ervan, die samenhangt met het plan van D66 om alle toeslagen af te schaffen. Volgens de partij is de aftrek vooral goed voor mensen met duurdere huizen. <