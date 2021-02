AstraZeneca naar 60-64 jarigen én naar zorgmedewerkers

Het vaccin van AstraZeneca zal in eerste instantie worden ingezet voor zowel mensen van 60 tot en met 64 jaar als werknemers in de langdurige zorg. Dat maakte minister Hugo de Jonge vrijdag bekend.

Den Haag

De Gezondheidsraad adviseerde donderdag het vaccin in eerste instantie alleen voor mensen van 60 tot en met 64 jaar in te zetten.

Nederland verwacht in het eerste kwartaal zo’n 1,5 miljoen vaccins van AstraZeneca te ontvangen. De Jonge denkt daarmee de mensen van 60 tot en met 64 jaar en werknemers in bijvoorbeeld de verpleeghuizen en de thuiszorg te kunnen bedienen. Deze groepen ‘parallel’ inenten gaat wel februari en maart in beslag nemen, aldus de minister, met mogelijk een kleine uitloop in april.

Veel hangt af van de leveringen. De eerste 80.000 doses kwamen vrijdag binnen, in heel februari komen er 670.000. De Jonge verwacht in maart ‘minstens' evenveel, maar gesprekken met AstraZeneca lopen nog.

Doordat er elf doses uit een flacon kunnen worden gehaald, verwacht De Jonge genoeg te hebben voor de 500.000 zorgmedewerkers en de één miljoen 60- tot en met 64-jarigen. <