80 militairen voor Afghanistan paraat

Den Haag

Vanwege de verslechterde veiligheidssituatie in Afghanistan heeft Defensie tachtig militairen paraat staan om daarheen te gaan. Het gaat om een voorzorgsmaatregel. De infanteristen van de Landmacht moeten indien nodig binnen twee tot drie weken inzetbaar zijn in Afghanistan voor NAVO-missie Resolute Support. Ze zullen dan worden ingezet voor beveiligingstaken in en rond Mazar-e-Sharif. De veiligheid verslechtert in Afghanistan, schrijft minister Ank Bijleveld (Defensie) aan de Tweede Kamer. Tegelijkertijd is het ‘geweldsniveau van de taliban zorgelijk hoog'. <