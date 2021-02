Hoekstra voert strijd tegen anti-homogeweld op

Een ‘nationaal coördinator van groot statuur’ moet vooropgaan in de strijd om lhbti’ers beter te beschermen tegen geweld. Met dat voorstel mengt CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra zich vrijdag, bij de officieuze aftrap van de verkiezingscampagne, in het COC-lijsttrekkersdebat in Amsterdam.

Den Haag

Veel lijsttrekkers kruisen daar voor het eerst de degens. Hoekstra is de enige uit de conservatieve hoek van de Kamer die komt opdagen bij het traditionele debat van de lhbti-belangenorganisatie. De lijsttrekkers Rutte (VVD), Wilders (PVV) en Baudet (FVD) ontbreken, evenals Segers (ChristenUnie).

De progressieve lijsttrekkers Kaag (D66), Klaver (GroenLinks), Ploumen (PvdA) en Den Haan (50PLUS) zijn er wel.

Voor het CDA is het de eerste keer dat zijn lijsttrekker deelneemt bij het COC. Daar is een reden voor, zegt Hoekstra desgevraagd. ‘Dingen die tien jaar geleden normaal waren, zijn onder druk komen te staan. Er zijn grote zorgen in de homogemeenschap over geweld.’

In 2019 waren er volgens het COC 2072 meldingen van gew..

