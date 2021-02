Onderwijs is Haagse twistappel

Waarom is dit thema relevant? Je kunt er de klok op gelijk zetten, zei onderwijsminister en Binnenhofveteraan Arie Slob in september 2019 in het Nederlands Dagblad: eens in de zoveel tijd laait de discussie over onderwijsvrijheid weer op. Politieke partijen en hun leiders komen en gaan, maar dat grondrecht blijft een voortdurende twist. Slob maakte het sinds de eeuwwisseling van dichtbij mee: eerst als Kamerlid van de ChristenUnie, later als fractievoorzitter en tegenwoordig als minister. ‘Dit debat wordt al gevoerd sinds het recht in de grondwet werd opgenomen.’ Als het in de politiek over onderwijsvrijheid gaat, wordt vaak verwezen naar grondwetsartikel 23 – waarin ruim honderd jaar geleden als compromis van een decenni..