De avondklok is nog niet van tafel

Het Outbreak Management Team (OMT) moet deze week opnieuw advies uitbrengen over alle coronamaatregelen, inclusief de avondklok. Pas daarna beslist het kabinet of de avondklok volgende week woensdag stopt of wordt verlengd.

Den Haag

Premier Mark Rutte erkent dat het OMT in het advies over de heropening van de scholen, ervan uitging dat alle andere maatregelen blijven gelden. 'Dat advies was heel helder', zei Rutte dinsdagavond. Toch wil het kabinet dat het OMT nu nogmaals advies uitbrengt, en daarin de nieuwste inzichten uit binnen- en buitenland meeneemt. Volgens Rutte waren de effecten van de avondklok tot nu toe nauwelijks meetbaar, simpelweg omdat deze pas anderhalve week geleden is ingevoerd. Hij wees erop dat de maatregel in principe voor twee weken is bedoeld, en verlenging aan de Kamer moet worden voorgelegd.

afhaalpunten

Behalve de zondag al aangekondigde heropening van basisscholen en kinderopvang, is een afhaalmogelijkheid bij winkels de eni..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .