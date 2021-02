Onvrede bij CDA-achterban over tegenstem opvang vluchtelingenkinderen

CDA-leden zijn teleurgesteld in de Tweede Kamerfractie, die dinsdag tegen een voorstel stemde om vijfhonderd vluchtelingenkinderen uit Griekenland op te nemen. Nu het kabinet demissionair is, stemden coalitiepartijen D66 en ChristenUnie wél voor.

Den Haag

Volgens de Kamerfractie van het CDA is het echter onverstandig nu vijfhonderd kinderen op te vangen uit Griekse kampen. De partij zet liever in op een ‘structurele, duurzame oplossing’ voor een betere situatie in de kampen, aldus CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. Daarnaast moet het volgens haar zeker zijn dat vluchtelingen in Nederland mogen blijven, zodat ze later niet weer worden teruggestuurd.

Over de motie van GroenLinks werd dinsdag hoofdelijk gestemd in de Tweede Kamer, waarbij elke politicus individueel zijn stem moet uitbrengen. Vooralsnog stemden alle coalitiepartijen altijd gezamenlijk tegen de opvang van extra minderjarigen. Maar nu het kabinet is gevallen, tonen D66 en ChristenUnie zich in hun stemgedrag voorstand..

