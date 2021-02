De Jonge ziet heel weinig ruimte voor versoepeling

Den Haag

‘Als je gewoon eerlijk bent over het epidemiologisch beeld dan is daar gewoon heel weinig ruimte om een stap te zetten', aldus de bewindsman. Er komt een derde golf aan ‘en dat betekent dat je heel behoedzaam moet zijn’ met de eerste stappen die je kunt zetten. Het kabinet maakt vandaag op een persconferentie bekend welke versoepelingen er komen.

Ondertussen is er onduidelijkheid over de nieuwe vaccinatiecijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Op het coronadashboard van de Rijksoverheid staat dat er ongeveer 81.000 prikken zijn gezet in ziekenhuizen, maar volgens het Landelijk Netwerk Acute Zorg, dat de cijfers zelf al vanaf het begin dagelijks registreert, zijn dat er maar 60.000. <

