ChristenUnie en D66 zijn het niet eens over deal bij voltooid leven

D66 en ChristenUnie zijn het oneens over een vermeende afspraak over het wetsvoorstel Voltooid Leven.

Den Haag

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers zegt dat het wetsvoorstel de afgelopen kabinetsperiode niet in de Tweede Kamer in stemming werd gebracht, omdat ChristenUnie en D66 dat tijdens de kabinetsformatie in 2017 zo mondeling hadden afgesproken. Voormalig D66-leider Alexander Pechtold, die destijds met Segers aan de formatietafel zat, zegt dat hij die bewering maar op één manier kan samenvatten: ‘onzin.’

Volgens Segers heeft hij die afspraak gemaakt met Pechtold en later ook mondeling met fractievoorzitter Rob Jetten, maar dat ontkent Pechtold. Het fel bediscussieerde wetsvoorstel over euthanasie zonder medische noodzaak werd afgelopen zomer door D66 ingediend. Volgens Pechtold was er ‘nergens een beperking of een soort ere-akkoord’ om..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .